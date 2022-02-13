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Lefkoşa'da kaza: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Lefkoşa’da dün öğlen saatlerinde motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol içerisine düştü. Kaza sonrası yaralanan 40 yaşındaki Salih Ünüvar’ın tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

13 Şubat 2022 Pazar 14:55
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Lefkoşa'da kaza: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Pols Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 12.02.2022 tarihinde, saat 13.15 sıralarında, Lefkoşa’da Nidai Caba Caba sokak üzerinde, Salih Ünüvar(E-40) yönetimindeki MY 421 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sol kısmında bulunan çukura motosikletinin ön tekeri ile girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip yol içerisine düştü.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Salih Ünüvar, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol kaburga kemiği kırıkları ve sol köprücük kemiği kırığı teşhisi nedeniyle cerrahi servisine müşahede altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Son Güncelleme: 13.02.2022 15:59
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
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