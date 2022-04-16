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Lefkoşa'da korkunç olay!

28 yaşındaki şahıs yurt odasında arkadaşı tarafından bıçaklandı...

16 Nisan 2022 Cumartesi 09:56
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Lefkoşa'da korkunç olay!

Polisten olayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

15.04.2022 tarihinde, saat 14:30 sıralarında,  Lefkoşa’da, P.N.M.(E-28), kalmakta olduğu yurt odası içerisinde,  henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı arkadaşı Samuel Eromosele OTAİGBE’yi tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile sırt kısmından yaralamamıştır.

Olayda yaralanan Samuel Eromosele OTAİGBE Girne Dr. Suat Günsel Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. Zanlı  P.N.M. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

Son Güncelleme: 16.04.2022 10:00
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