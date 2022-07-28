Lefkoşa'da korkutan kaza!

28.07.2022 tarihinde saat 18:05 raddelerinde Lefkoşa'da Bedreddin Demirel Caddesi izerinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinden Batı istikametine doğru seyreden Pervin Gülten DEMİRAĞ (K-80) yönetimindeki MJ 463 plakalı salon araç sürücüsü seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan kavşağa geldiğinde karşı yönden gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Kuzey istikametinde bulunan Yzb.Tekin Yurdabak Caddesi'ne doğru dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten Ali Riza Efendi Caddesi boyunca çift seritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde Doğu istikametine doğru seyreden İbrahim Halil KAYA (E-26) yönetimindeki HH 832 plakalı salon aracın önünü tıkanması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı