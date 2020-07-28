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Lefkoşa'da korkutan yangın!

Gönyeli’de akşam saatlerinde ev yangını yaşandı.

28 Temmuz 2020 Salı 22:59
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Lefkoşa'da korkutan yangın!

Gönyeli’de akşam saatlerinde ev yangını yaşandı.

Yenikent bölgesinde meydana gelen ev yangında bir evin mutfağı kullanılmaz hale geldi.

Saat 21.00 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Polisten yapılan açıklama şöyle: Gönyeli Yenikent'te saat 21.00 sıralarında,  Öncü Sokak üzerinde bulunan Zehra Apartmanı 5 numaralı dairede, klima elektriğinin kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın neticesinde oda içerisinde bulunan eşyalar yanarak, diğer odalar ise islemek suretiyle zarar gördü. 

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Yangın
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