Lefkoşa'da kurşunlama!

İsmi sık sık kriminal olaylara karışan Yusuf Kısa’ya ait GİFA Holding binası kurşunlandı. Kısa’nın kardeşi Serkan Kısa, kurşunlama sırasında el bileğinden vuruldu. Polis yaptığı açıklamada, Serkan Kısa’nın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Polis açıklaması şöyle:

1.2.2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli iş yerine kimliği meçhul şahıslar tarafından ateşli silah ile ateş açılmıştır. Olayda iş yeri çalışanı Serkan Kısa (E-45) sol el bileğinden yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.