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Lefkoşa'da motor kazası! Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

03 Şubat 2019 Pazar 21:28
Lefkoşa'da motor kazası! Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Lefkoşa’da bu sabah erken saatlerde Ledra Palace ışıkları kavşağında meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Öztürk ağır yaralandı.

Öztürk’ün hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, kaza, 02.40’da meydana geldi.

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Sarayönü Sokak’tan güney doğu istikametinden kuzey batıya dikkatsizce seyreden Lefkoşa’da sakin 23 yaşındaki LB 269 plakalı motosiklet sürücüsü Mehmet Öztürk, seyrettiği yolun sonunda bulunan Ledra Palace trafik ışıkları kavşağında, tadilat yüzünden sinyalizasyon ışıklarının devre dışı olması nedeniyle durmadan yoluna devam etti.

Öztürk’ün motosikletinin önünü, o esnada sağından İkinci Selim Caddesi boyunca kuzeyden güneye doğru dikkatsizce seyreden Güney Kıbrıs’ta sakin Rafaella Christofidou (K-28) yönetimindeki KWD 199 plaklı salon araç tıkadı.

Motosikletle aracın çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Öztürk, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Polis, Öztürk’ün hayati tehlikesi olduğunu,KWD 199 plakalı araç sürücüsü Rafaella Christofidou’nun ise tutuklandığını bildirdi.

(TAK)

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Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞAKazaHaber
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Ali Fırat 2019-02-03 23:35:23

Lanet olsun böyle yöneticilere. Bakanlara hepimize. Bir trafik ışığını tamir etmeye acizsiniz. Defolun gidin

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