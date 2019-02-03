Lefkoşa'da motor kazası! Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Lefkoşa’da bu sabah erken saatlerde Ledra Palace ışıkları kavşağında meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Öztürk ağır yaralandı.
Öztürk’ün hayati tehlikesi olduğu belirtildi.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, kaza, 02.40’da meydana geldi.
Öztürk’ün motosikletinin önünü, o esnada sağından İkinci Selim Caddesi boyunca kuzeyden güneye doğru dikkatsizce seyreden Güney Kıbrıs’ta sakin Rafaella Christofidou (K-28) yönetimindeki KWD 199 plaklı salon araç tıkadı.
Motosikletle aracın çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Öztürk, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Polis, Öztürk’ün hayati tehlikesi olduğunu,KWD 199 plakalı araç sürücüsü Rafaella Christofidou’nun ise tutuklandığını bildirdi.
(TAK)
Lanet olsun böyle yöneticilere. Bakanlara hepimize. Bir trafik ışığını tamir etmeye acizsiniz. Defolun gidin