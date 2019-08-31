Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

Lefkoşa'da müzik ve dans bir arada

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) işbirliği ve katkılarıyla düzenlenen 13. Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin üçüncü gecesi iki farklı noktada gerçekleştirildi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:50
Lefkoşa'da müzik ve dans bir arada

LTB’den yapılan açıklama şöyle: 

“Festival kapsamında Çağlayan Parkı’nda DJ performansları, Radyo Juke canlı yayını ve Grup Rast konseri yer alırken, Ortaköy Sancaktar Kalebey Parkı’nda LBO konseri ve halk dansları ekiplerinin gösterileri yer aldı.

Festivalin merkez noktası olan Çağlayan Parkı’nda öğleden sonra başlayan etkinlikler özellikle hitap ettiği gençleri coşturdu. DJ performansları ile başlayan etkinlikte daha sonrasında kaliteli parçaların yer aldığı Radyo Juke canlı yayını yapıldı.

Gecenin finalini gençlerin favorileri arasında yer alan Grup Rast yaptı. Seslendirdikleri parçalar, sahne performansları ve seyirci ile iletişimleri ile doyumsuz bir konsere imza atan Grup Rast, birçok şarkısını seyircilerle birlikte söyledi.

BAŞKAN HARMANCI: “EĞER YURTTAŞLARIMIZ KENDİ BÖLGESİNE SAHİP ÇIKARSA O BÖLGE DAHA CANLI OLUR”

Gecenin diğer etkinlik noktası olan Ortaköy Sancaktar Kalebey Parkı, cıvıl cıvıl bir geceye tanıklık etti. "LTB, Festival Komitesi ve Küçükkentlier Derneği işbirliği ve organizasyonu ile düzenlenen geceyi
LTB Başkanı Mehmet Harmancı da takip etti. Gece ayrıca 2.Küçükkentliler Sonbahar Şöleni olarak da gerçekleştirilmiş oldu.

LTB Başkanı Harmancı burada bir de konuşma yaptı.  Bölgesi için, mahallesi için yanıp tutuşan, bir Küçükkentliler Derneği olduğu için bu bölgenin çok şanslı olduğunu ifade eden Başkan Harmancı, “Böylece belediye de çok daha iyi, güzel organizasyonları elbirliği ile bölgede yapabiliyor. Eğer her bölgede yurttaşımız kendi bölgesine sahip çıkarsa o bölge daha müreffeh ve canlı olur” dedi.  

Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan Melek ve İbrahim ikilisinin kaliteli sahne performansı ve seslendirilen parçalar geceyi renklendirdi.

Daha sonra halk dansları ekipleri sahnede yerini aldı. Ülkemiz halk dansları grupları FOGEM ve Gençlik Merkezi’nin yanı sıra, Meksika, Polonya, Türkiye ve Macaristan’dan gelen halk dansları ekipleri performansları ile alkış aldı.

Yerel müzik ekiplerimizden Grup Kaktüs de gecede sahne aldı ve başarılı yorumları ile seyircilerin takdirini kazandı.” 

(SEL) FOTOĞRAFLI
 

Previous Article

banner22
Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞAHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biyologlar Derneği'nden avcılara çağrı
Biyologlar Derneği'nden avcılara çağrı
İskele belediyesi halk dansları topluluğu İzmir Balçova'da 1. Geldi
İskele belediyesi halk dansları topluluğu İzmir Balçova'da 1. Geldi
Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi Başladı...
Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi Başladı...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim