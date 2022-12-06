Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
banner107

Lefkoşa'da sahte 50'lik ABD Doları

Polis, para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumlara uyarıda bulundu...

06 Aralık 2022 Salı 12:38
50 Okunma
Lefkoşa'da sahte 50'lik ABD Doları



Lefkoşa'da kimliği meçhul bir şahıs tarafından 50’lik banknotlardan ve MB 70450502A, MB 31427441A, MB 31427443A, MB 70442693A, MB 70451495A, MB 70451506A, MB 31427770A seri numaralarından oluşan toplam 7 adet sahte ABD Dolarının tedavüle sürüldüğü tespit edildi. Polis, kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri için uyarıda bulundu

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 03-04.12.2022 tarihleri arasında, kimliği meçhul bir şahıs tarafından 50’lik banknotlardan ve MB 70450502A, MB 31427441A, MB 31427443A, MB 70442693A, MB 70451495A, MB 70451506A, MB 31427770A seri numaralarından oluşan toplam 7 adet sahte ABD Dolarını, Lefkoşa’da faaliyet göstren bir bir işletmeye vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “50’lik ABD Doları” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.

Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞASahte ParaDolar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Restorancıların yeni yıldan umudu yok!
Restorancıların yeni yıldan umudu yok!
Gazimağusa’da asayiş ve trafik operasyonu yapıldı
Gazimağusa’da asayiş ve trafik operasyonu yapıldı
Ölü bulunmuştu! Polisten açıklama
Ölü bulunmuştu! Polisten açıklama








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim