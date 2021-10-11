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Lefkoşa'da sapıklık!

Lefkoşa’da önünde yürümekte olan genç kanının kalçasını sıkan zanlı V.K tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Ekim 2021 Pazartesi 14:52
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Lefkoşa'da sapıklık!
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da önünde yürümekte olan genç kanının kalçasını sıkan zanlı V.K tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis, 10.10.2021 tarihinde saat 16.30 raddelerinde Lefkoşa Surlariçinde Lokmacı Kara Giriş Çıkış kapısı yanında faaliyet gösteren bir Restorant önündeki yol içerisinde yürümekte olan Lefkoşa'da sakin zanlının sağ eli ile aynı yol üzerinde önünde yürümekte olan Lefkoşa'da sakin kadının kalçasını sıkmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Polis, edilenin derdest emri gereği tutuklandığını, kamera kayıtlarında olayın tespit edildiğini ve tahkikatın tamamlandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davaları sonuçlanıncaya değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1’er gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 11.10.2021 16:52
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