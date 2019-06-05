Lefkoşa'da satırlı kavga: "1 kişi aranıyor"

Lefkoşa Arasta bölgesinde dün akşam meydana gelen kavga olayının ardından tutuklanan Aykut Demir, Sergen Demir, Selçuk Koç, Ali Haydar Erdine, Ahmet İçin, Ergin İçin ve Erhan Tunç dün Lefkoşa’da nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Lefkoşa’da sakin zanlı Aykut Demir nefesinde 94 promil, Sergen Demir nefesinde 244 promil, Selçuk Koç nefesinde 110 promil, Ali Haydar Erdine nefesinde 112 promil alkol tesiri altında bir taraf olup, Lefkoşa’da sakin Ahmet İçin, Ergin İçin ve Erhan Tunç bir taraf olup aralarında meydana gelen husumetten dolayı birbirlerinin vucutlarının muhtelif yerlerine vurarak bir kavgada yer alarak, makul mazeretleri olmaksızın bağırıp çağırıp rahatsızlık yarattıklarını söyledi.Polis, kavgada Ahmet İçin’e ait aracın kasti hasara uğratıldığını ifade etti. Kavgadan sonra zanlıların tutuklandığını, mesele ile ilgili aranan birçok şahıs olduğunu, olayda kullanılan satır ve tahta sopanın bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, kemara görünlerinin incelenmeye devam edildiğini, olayda kullanılan tecavüzü bazı aletlerin henüz bulunamadığını, kavganın yaralama suçuna dönüşebileceğini ve aranan şahıslar ile alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

(Kamalı Haber)