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Lefkoşa'da sivrisineklerle biyolojik mücadele

11 Nisan 2019 Perşembe 15:29
Lefkoşa'da sivrisineklerle biyolojik mücadele
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından vektör (enfeksiyon taşıyıcısı) mücadelesinde kullanılacak biyolojik ilaç için sözleşme imzalandı.

LTB’den verilen bilgiye göre, sözleşmeye LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Envirotek Cyprus Trading Ltd. Direktörü Didem Özkan imza koydu.

İmza töreninde konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, son yüzyılın ikinci en yağışlı kış döneminin yaşandığını ve bu yağışların (sivrisineklerin üreme alanları olan) sulak alanların çoğalmasına neden olduğunu söyledi.

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Başkan Harmancı, şeffaf bir ihale süreci sonucunda Envirotek Cyprus Trading Ltd. firmasıyla yaklaşık 1 milyon 250 bin TL’lik biyolojik ilaç alımı sözleşmesinin imzalandığını belirtti.

“KANSEROJEN MADDE İÇERMEYEN BİYOLOJİK MÜCADELE”

LTB Başkanı Harmancı, kaynağından mücadele yöntemi sayesinde sivrisineklerin üredikleri alanlara direk müdahale ettiklerini ve bu yöntemi uygularken de Lefkoşalıların sağlığı için kanserojen madde içermeyen biyolojik ilaç uyguladıklarını belirtti.

Sözleşmenin ilaç stoğunun güçlendirilmesi amacıyla imzalandığını belirten Başkan Harmancı, sivrisinekle mücadelenin 12 ay boyunca sürdüğünün altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sivrisinek
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