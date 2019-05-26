Lefkoşa'da şok eden ölüm!

Lefkoşa Çağlayan bölgesinde bir kişinin av tüfeği ile kendini vurulduğu öğrenildi. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgi şöyle:Ani ve Gayri Tabii Ölüm (İntihar)25.5.2019 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Dağhan DAĞHANLI (E-25), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde tasarrufunda bulunan av tüfeği ile canına kıydı. Dağhan DAĞHANLI kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.