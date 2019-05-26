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Lefkoşa'da şok eden ölüm!

26 Mayıs 2019 Pazar 09:03
Lefkoşa'da şok eden ölüm!
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Lefkoşa Çağlayan bölgesinde bir kişinin av tüfeği ile kendini vurulduğu öğrenildi. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgi şöyle:Ani ve Gayri Tabii Ölüm (İntihar)25.5.2019 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Dağhan DAĞHANLI (E-25), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde tasarrufunda bulunan av tüfeği ile canına kıydı. Dağhan DAĞHANLI kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

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Son Güncelleme: 26.05.2019 10:37
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Havva 2019-05-26 22:47:02

Allah sabır versin aileye çok kötü bir olay yazık

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