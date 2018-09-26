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Lefkoşa'da sokak hayvanları yararına yoga etkinliği

26 Eylül 2018 Çarşamba 12:13
Lefkoşa'da sokak hayvanları yararına yoga etkinliği

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Seven Sense Yoga Dükkanı işbirliğinde sokak hayvanları yararına yoga etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikten elde edilen tüm gelir, sokakta yaşayan hayvanların ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik, Jivamukti Yoga Hocası Naile Soyel ile Barış Manço Parkı’nda gerçekleştirildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da etkinlik öncesi Barış Manço Parkı’na giderek, Yoga Hocası Naile Soyel’den etkinliğe ilişkin bilgi aldı ve etkinliğe katılanlara sevimli dostlara yaptıkları katkılar için teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞASokak HayvanlarıYoga
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