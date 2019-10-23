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Lefkoşa'da su altında kalan yol trafiğe açıldı

Alpet Petrol istasyonu ışıkları meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 09:09
Lefkoşa'da su altında kalan yol trafiğe açıldı

Su baskını nedeniyle kapalı bulunan, Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki Atatürk Stadyumu ışıkları ile Alpet Petrol istasyonu arasındaki güzergah yeniden trafik akışına açıldı

Alpet Petrol istasyonu ışıkları meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldı. 

Bu noktada geçişler polis kontrolünde yapılıyor. 

Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi

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Vatandas 2019-10-23 10:18:32

Eger onlem alinmaz ise bu gece ve yarin devam yagacak olan yagislar ayni veya farkli yerlerde benzer mazaralara sebeb olacak yaziyorum buraya ;)

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