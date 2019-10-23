Lefkoşa'da su altında kalan yol trafiğe açıldı

Su baskını nedeniyle kapalı bulunan, Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki Atatürk Stadyumu ışıkları ile Alpet Petrol istasyonu arasındaki güzergah yeniden trafik akışına açıldı
Alpet Petrol istasyonu ışıkları meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldı.
Bu noktada geçişler polis kontrolünde yapılıyor.
Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi
Eger onlem alinmaz ise bu gece ve yarin devam yagacak olan yagislar ayni veya farkli yerlerde benzer mazaralara sebeb olacak yaziyorum buraya ;)