Lefkoşa'da terör estirdiler!

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen “Yaralama ve Tecavüzkâr Alet taşıma Kavga Rahatsızlık” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Abiola Afeez Adelaju ve Gideon Eyitemi Apoh mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, huzurda bulunan zanlı-1 Abiola Afeez Adelaju ve zanlı 2 Gideon Eyitemi Apoh’un Yaralama ve Tecavüzkar Alet taşıma Kavga Rahatsızlık methaldar olduğunu belirtti. Polis, 18.01.2022 tarihinde saat 17.45 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Gazeteci Kemal Aşık caddesi üzerinde faaliyet gösteren Altunçay Market arka kısmında zanlı 1 Lefkoşa'da sakin Abiola Afeez Adelaju (E-28-Nijerya-Öğrenci) bir taraf olup nefesinde 181 promil etil alkol bulunduğu bir esnada tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ve tespit edilemeyen kırık bira şişesi ile diğer taraf olan zanlı 2 Lefkoşa'da sakin Gideon Eyitemi Apoh’un (E-28 Nijerya-Öğrenci) sol ön koluna 10cm'lik, sağ üst kol dirseğine 5cm kesi atmak suretiyle ve zanlı 2 ise tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ve henüz tespit edilemeyen kırık bira şişesi ile zanlı 1 in sol ön koluna 5 cm'lik kesi atmak suretiyle birbirlerini yaralayıp bir kavgada yer aldıklarını anlattı. Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı 1’in öğrenci statüsünde olduğunu, zanlı 2’nin Lefkoşa'da sakin Gideon Eyitemi Apoh’un yasal statüsü olmadığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlı 1’in yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 6 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Ozankaya, zanlı 2’nin ise 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.