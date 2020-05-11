Lefkoşa'da tır devrildİ

Polis Basın Subaylığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklama şöyle: “Lefkosa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, cezaevi ışıkları girişinde kereste yüklü bir tırın sanayi bölgesine dönüşe geçtiği sırada devrilmesi sonucu, Gönyeli geliş istikameti ve sanayi girişi trafik akışına kapanmıştır”.

