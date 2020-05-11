Polis Basın Subaylığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklama şöyle: “Lefkosa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, cezaevi ışıkları girişinde kereste yüklü bir tırın sanayi bölgesine dönüşe geçtiği sırada devrilmesi sonucu, Gönyeli geliş istikameti ve sanayi girişi trafik akışına kapanmıştır”.
Lefkoşa'da tır devrildİ
Polis, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın bir bölümünün, tır devrilmesi sonucunda trafiğe kapatıldığını duyurdu.
11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:31
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Polis Basın Subaylığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklama şöyle: “Lefkosa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, cezaevi ışıkları girişinde kereste yüklü bir tırın sanayi bölgesine dönüşe geçtiği sırada devrilmesi sonucu, Gönyeli geliş istikameti ve sanayi girişi trafik akışına kapanmıştır”.