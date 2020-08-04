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Lefkoşa'da trafik kazası, 1 kişi yaralandı

Lefkoşa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı

04 Ağustos 2020 Salı 15:32
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Lefkoşa'da trafik kazası, 1 kişi yaralandı

Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, bugün saat 11.00 sıralarında, meydana gelen trafik kazasında 67 Mustafa Şekerim yaralandı.

Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, bugün saat 11.00 sıralarında, Mustafa Şekerim (E-67), yönetimindeki LV 419 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa dönüş yasak olmasına rağmen gidişine göre yolun sağında bulunan Şht Hüseyin Bora Sokağına dikkatsizce dönüşe  geçtiği sırada, o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Derviş Bayraktar (E-63) yönetimindeki ND 964 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.  Kaza sonucu yaralanan LV 419 plakalı araç sürücüsü Mustafa Şekerim kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. 

Soruşturma devam ediyor.

HABER KIBRIS

Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası
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