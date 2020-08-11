Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
"O kadar pişmanım ki anlatamam”
Ya beni affedin ya da...
4 gün daha poliste tutuklu
4 gün daha poliste tutuklu
Ölümlü trafik kazasında karar verildi
Ölümlü trafik kazasında karar verildi
Üç kişiyi Güney'e geçirmek isterken yakalandı
Üç kişiyi Güney'e geçirmek isterken...
Kız arkadaşı kendisini eve almadı diye burnunu kırdı
Kız arkadaşının burnunu kırdı

Lefkoşa'da trafik kazası

Lefkoşa'da dün gece saat 23.30 sıralarında aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu trafik kazası meydana geldi

11 Ağustos 2020 Salı 12:19
1042 Okunma
Lefkoşa'da trafik kazası

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dün gece saat 23.30 sıralarında Yakındoğu bulvarında Göçmenköy Halısahası önünde Güney istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden 19 yaşındaki Süleyman ÖZTÜRK yönetimindeki MG 585 plakalı araç sürücüsünün sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sol kısmında bulunan  kaldırım taşına aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra yoluna devam ederek yine yolun sol kısmında bulunan  beton duvara ön kısmı ile çarptığı kaydedildi.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa - Girne Anayolunda bakım çalışması
Lefkoşa - Girne Anayolunda bakım çalışması
5 saatlik elektrik kesintisi
5 saatlik elektrik kesintisi
Mazlum Kortaş, İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine atandı
Mazlum Kortaş, İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine atandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim