Lefkoşa'da trafik kazası

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dün gece saat 23.30 sıralarında Yakındoğu bulvarında Göçmenköy Halısahası önünde Güney istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden 19 yaşındaki Süleyman ÖZTÜRK yönetimindeki MG 585 plakalı araç sürücüsünün sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sol kısmında bulunan kaldırım taşına aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra yoluna devam ederek yine yolun sol kısmında bulunan beton duvara ön kısmı ile çarptığı kaydedildi.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.