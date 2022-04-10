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Lefkoşa'da trafik kazası

10 Nisan 2022 Pazar 23:19
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Lefkoşa'da trafik kazası

Polis Basın Subaylı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

10.04.2022 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde Arun Ün Fabrikası önlerinde, Onur Kesmeci (E-23), yönetimindeki KD 853 plakalı salon araç ile 138 mlgr alkollü içki tesiri altında batı istikametine doğru sol şerit içerisinde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Süleyman Cevher (E-31) yönetimindeki LD 728 plakalı aracı dikkatsizce sağından geçmeye çalıştığı esnada LD 728 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmıştır.  Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden KD 853 plakalı araç, orta refüje çarpıp yol içinde takla atıp tavanı üzerindedurmuştur. Kaza sonucu yaralanan KD 853 plakalı araç sürücüsü Onur Kesmeci ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hasan Alp Altın (E-19) kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır.  Soruşturma devam etmektedir.

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