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Lefkoşa'da trafik kazası!

Saat 17:30 sıralarında, Lefkoşa'da Şht Mehmet Münir Mustafa Sokak üzerinde, Mürüvet Elçik (K-27), yönetimindeki GS 700 plakalı araç ile yolun sonuna geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Gazeteci Kemal Aşık Caddesine dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Gölgem Kaderli (K-24) yönetimindeki PF 440 plakalı aracın sol yan kısmına çarpmıştır.  

06 Haziran 2022 Pazartesi 18:16
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Lefkoşa'da trafik kazası!

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan PF 440 plakalı araç yolun solundan çıkarak ATM cihazına çarpıp durmuştur.  Kaza sonucu yaralanan PF 440 plakalı araç sürücüsü Gölgem Kaderli kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞAKazaTrafik KazasıKKTC
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