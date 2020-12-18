Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracın içindeki çantayı çaldı
Aracın içindeki çantayı çaldı
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
15 ay hapse mahkum edildi
15 ay hapse mahkum edildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Flaş Haber
7 yeni yerel vaka
Kapat

Lefkoşa'da trafik kazası: Bir araç bisikletliye çarptı

Lefkoşa'da bu akşam meydana gelen kazada bir araç, bisikletliye çarptı. Kaza sonucu bisiklet sürücüsü Muhammad Nadeem Nasır yaralandı.

18 Aralık 2020 Cuma 21:48
1274 Okunma
Lefkoşa'da trafik kazası: Bir araç bisikletliye çarptı

Lefkoşa'da bu akşam meydana gelen kazada bir araç, bisikletliye çarptı. Kaza sonucu bisiklet sürücüsü Muhammad Nadeem Nasır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan kazayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

18 Aralık 2020 tarihinde saat 20:00 sıralarında , Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde soldan birinci şerit içerisinde yönetimindeki CJ 889 plakalı aracı ile batı istikametine doğru seyreden İsmet Yapıcı (E-25), Doğtaş Mobilya önlerine geldiği zaman yolun solunda bulunan tali yola dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada o esnada kavşak ağzında bisikleti ile bulunan Mohamad Nadeem NASIR (E-29)'a çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden araç sürücüsü, yolun solunda park halinde bulunan 3 araca çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Muhammad Nadeem NASIR, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Araç sürücüsü İsmet Yapıcı tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

-

Son Güncelleme: 18.12.2020 23:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elif Kutlu hayatını kaybetti
Elif Kutlu hayatını kaybetti
Hastanelik ettiler
Hastanelik ettiler
Pilli: Aşılarla ilgili yol haritası netleşti
Pilli: Aşılarla ilgili yol haritası netleşti
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim