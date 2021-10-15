Lefkoşa'da trafik kazası meydana geldi.

Yakın Doğu Üniversitesi yakınlarında yaşanan kazada araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarındaki kaldırıma çıktı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklaması şu şekilde:

Saat 15.30 sıralarında, Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, Abdullah Göycıncık (E-25), yönetimindeki FJ 586 plakalı araç ile dikkatsizce Yakın Doğu çemberine giriş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırma çıkması sonucu kaldırım üzerinde yürümekte olan Hira Aylin Özkan'a çarpmıştır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan yaya Hira Aylin Özkan kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.