Lefkoşa'da uyuşturucu!

’da dün saat 16.30 sıralarında’ndan KKTC’ye giriş yapan A.C.(E-30)’nin üzerinde polis tarafından yapılan aramada 40 gram ağırlığında sentetik cannabınoıd türüolduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. A.C. tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.