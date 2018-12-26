Soruşturma devam ediyor.
Lefkoşa'da uyuşturucu!
Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan 30 yaşındaki A.C. üzerinde uyuşturucu bulunarak tutuklandı.
26 Aralık 2018 Çarşamba 12:24
Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan 30 yaşındaki A.C. üzerinde uyuşturucu bulunarak tutuklandı.
Ne basiretsizlik! Her Allah'ın günü birileri üzerinde uyuşturucu bulundu diye tutuklanır. Ama kim nerede yetiştiriyor, kim işliyor, kim pazarlıyor, kim kullanıyor diye arayıp bulup cezalandıran yoksa, bu sektörün (!) sonu gelir mi?
Be saydıklarım küçük bir ada devletinde bile yapılıp bu eylemler sonlandırılamaz ise, basiretsizliğin neresindeyiz?