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Lefkoşa'da uyuşturucu!

Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan 30 yaşındaki A.C. üzerinde uyuşturucu bulunarak tutuklandı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 12:24
Lefkoşa'da uyuşturucu!

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Lefkoşa’da dün saat 16.30 sıralarında Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan A.C.(E-30)’nin üzerinde polis tarafından yapılan aramada 40 gram ağırlığında sentetik cannabınoıd türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. A.C. tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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Lokmacı Kara Giriş KapısıUyuşturucuLEFKOŞATutuklamaHaberGündemKıbrıs
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Doğru Söz 2018-12-26 12:39:30

Ne basiretsizlik! Her Allah'ın günü birileri üzerinde uyuşturucu bulundu diye tutuklanır. Ama kim nerede yetiştiriyor, kim işliyor, kim pazarlıyor, kim kullanıyor diye arayıp bulup cezalandıran yoksa, bu sektörün (!) sonu gelir mi?
Be saydıklarım küçük bir ada devletinde bile yapılıp bu eylemler sonlandırılamaz ise, basiretsizliğin neresindeyiz?

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