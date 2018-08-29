Lefkoşa'da uyuşturucu, 5 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da polis tarafından şüpheli olarak görülen M.A.E. (E-21) ve F.A. (E-19)’nın üzerlerinde yapılan aramada, M.A.E’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram 100 miligram ağırlığında ve F.A’nın tasarrufunda ise yaklaşık 10 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Ş.Ç. (E-20), H.A.(E-20) ve S.K (E-20) tutuklandı.

Soruşturma devam etmektedir.