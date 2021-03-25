Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

24.03.2021 tarihinde, saat 19.30 sıralarında Lefkoşa’da A.G.(E-44)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 15 gram ağırlığında paketler halinde satışa hazır vaziyette olan hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet poşet parçaları bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.