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Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu

Satışa hazır uyuşturucu madde ile yakalanan 44 yaşındaki şahıs tutuklandı.

25 Mart 2021 Perşembe 09:40
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Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

24.03.2021 tarihinde, saat 19.30 sıralarında Lefkoşa’da A.G.(E-44)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 15 gram ağırlığında paketler halinde satışa hazır vaziyette olan hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet poşet parçaları bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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