Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
107921
ALTIN
153.987
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1410
EURO
4.5054
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Ses kısıklığının nedeni reflü olabilir
Ses kısıklığının nedeni reflü olabilir
Kötümserliğin faydaları nelerdir?
Biraz kötümserlik iyidir!
Hamilelerin uzak durması gereken güzellik ürünleri
Anne adayları bu ürünlerden uzak...
Başarılı kadınların farklı yaptığı 12 şey
Başarılı kadınların farklı yaptığı 12...

Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu

Polis, dün öğleden sonra Lefkoşa’da gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 3 kişiyi tutukladı.

09 Aralık 2017 Cumartesi 15:51
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
banner10

Polis, dün öğleden sonra Lefkoşa’da gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 3 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da araçla seyreden V.B. (E-30) ve H.A.’nın (E-27) üzerlerinde yapılan aramada, V.B.’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram, H.A.’nın tasarrufunda ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Zanlıların evlerinde de arama yapan polis, V.B.’nin evinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ile uyuşturucu madde kalıntısı içerdiğine inanılan iki sigara izmariti; H.A.’nın evinde ise yaklaşık 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu.

Zanlılar yanında olayda bağlantısı bulunan Y.B. (E-46) tutuklandı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalender: “İhtiyaç 22 bin ünite kan, toplanan 16 bin”
Kalender: “İhtiyaç 22 bin ünite kan, toplanan 16 bin”
Gümrüksüz çok sayıda nargile aksamı ele geçirildi
Gümrüksüz çok sayıda nargile aksamı ele geçirildi
Güzelyurt’ta asayiş ve trafik operasyonu
Güzelyurt’ta asayiş ve trafik operasyonu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim