Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu

Polis, dün öğleden sonra Lefkoşa’da gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 3 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da araçla seyreden V.B. (E-30) ve H.A.’nın (E-27) üzerlerinde yapılan aramada, V.B.’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram, H.A.’nın tasarrufunda ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Zanlıların evlerinde de arama yapan polis, V.B.’nin evinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ile uyuşturucu madde kalıntısı içerdiğine inanılan iki sigara izmariti; H.A.’nın evinde ise yaklaşık 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu.

Zanlılar yanında olayda bağlantısı bulunan Y.B. (E-46) tutuklandı.