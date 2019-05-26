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Lefkoşa'da Uyuşturucudan 3 Genç Tutuklandı

26 Mayıs 2019 Pazar 11:32
Lefkoşa'da Uyuşturucudan 3 Genç Tutuklandı
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Lefkoşa’da dün gece 22.30 sıralarında otobüs terminalinde şüpheli görülen M.M.(E-21), A.M.A. (E-19) ve Ş.O’nun (E- 18)  üzerlerinde ve eşyalarında  polis tarafından yapılan aramada M.M’nin tasarrufunda yaklaşık 1.5 gram, Ş.O.’nun tasarrufunda ise yaklaşık 10 miligram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu bulundu.

Polis, bahse konu şahısların tutuklandığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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Ökkeş 2019-05-26 11:41:57

Hergün ortalama 8-10 kişi tutuklanıyor bu gidişle dışarda adam kalmaycak.

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Cezasız kalmasın 2019-05-26 22:24:07

InşAllah kalmaz Allah polisimize güç ve4sin hepsi cezasini çeksin insAllah

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kktc muz cumhurıyetı 2019-05-27 08:33:40

kirintilarin ADAMİ KKTC POLİSİ 0,10miligram NE yaw .... en son nezaman 50gr ustunde mal tutdunuz .. hep kırıntı hep kırıntı

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