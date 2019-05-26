Lefkoşa'da Uyuşturucudan 3 Genç Tutuklandı

26 Mayıs 2019 Pazar 11:32
Lefkoşa’da dün gece 22.30 sıralarında otobüs terminalinde şüpheli görülen M.M.(E-21), A.M.A. (E-19) ve Ş.O’nun (E- 18) üzerlerinde ve eşyalarında polis tarafından yapılan aramada M.M’nin tasarrufunda yaklaşık 1.5 gram, Ş.O.’nun tasarrufunda ise yaklaşık 10 miligram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu
bulundu.
Polis, bahse konu şahısların tutuklandığını açıkladı.
Hergün ortalama 8-10 kişi tutuklanıyor bu gidişle dışarda adam kalmaycak.
InşAllah kalmaz Allah polisimize güç ve4sin hepsi cezasini çeksin insAllah
kirintilarin ADAMİ KKTC POLİSİ 0,10miligram NE yaw .... en son nezaman 50gr ustunde mal tutdunuz .. hep kırıntı hep kırıntı