Lefkoşa'da Uyuşturucudan 3 Genç Tutuklandı

Lefkoşa’da dün gece 22.30 sıralarında otobüs terminalinde şüpheli görülen M.M.(E-21), A.M.A. (E-19) ve Ş.O’nun (E- 18) üzerlerinde ve eşyalarında polis tarafından yapılan aramada M.M’nin tasarrufunda yaklaşık 1.5 gram, Ş.O.’nun tasarrufunda ise yaklaşık 10 miligram ağırlığında hint keneviri türübulundu.

Polis, bahse konu şahısların tutuklandığını açıkladı.