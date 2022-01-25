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Lefkoşa'da van araç refüje çıkıp elektrik direğine çaptı

Kaza sonucu yaralanan olmadı.  Soruşturma devam etmektedir

25 Ocak 2022 Salı 21:07
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Lefkoşa'da van araç refüje çıkıp elektrik direğine çaptı
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Lefkoşa'da van araç  Tabur Garaj önünde refüje çıkıp elektrik direğine çaptı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklaması şu şeklide:

Saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde,  Cesur GÖZ (E-37), yönetimindeki JL 551 plakalı van araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Tabur Garaj önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çıkıp elektrik direğine çarpmıştır.  Kaza sonucu yaralanan olmadı.  Soruşturma devam etmektedir

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