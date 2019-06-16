Lefkoşa'da Yeni Türkü coşkusu

Türkiye’nin müzik gruplarından Yeni Türkü, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) organizasyonuyla dün gece Lefkoşa Sulariçi’nde konser verdi.

LTB’den verilen bilgiye göre konser, özel gereksinimli bireylerden oluşan LTB Ritm’orkestra yararına gerçekleştirildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konser sonrası yaptığı konuşmada, LTB’nin kültür ve sanata verdiği değerin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini aktardı.

Etkinliğin LTB Ritm’orkestra yararına yapıldığına işaret eden Harmancı, duyarlılık gösteren Yeni Türkü grubu başta olmak üzere tüm organizatörlere ve katılımcılara teşekkür etti.