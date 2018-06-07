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Lefkoşa'da Yenişehir Işıkları Kavşağı trafiğe kapanacak

Şht. Ecvet Yusuf Caddesi ile Atatürk Caddesi’nin kesiştiği Yenişehir ışıkları kavşağı, tüm güzergahlar için trafiğe kapatılacak.

07 Haziran 2018 Perşembe 14:58
Lefkoşa'da Yenişehir Işıkları Kavşağı trafiğe kapanacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) sürdürdüğü Şht. Ecvet Yusuf Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesi kapsamında yarından itibaren pazartesi sabahına kadar belli saatlerde Şht. Ecvet Yusuf Caddesi ile Atatürk Caddesi’nin kesiştiği Yenişehir ışıkları kavşağı, tüm güzergahlar için trafiğe kapatılacak.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, çalışmalar nedeniyle Yenişehir ışıkları kavşağı, bugün saat 18.30’dan yarın sabah saat 06.00’a kadar, ayrıca yarın saat 18.00’den 11 Haziran Pazartesi saat 07.00’ye trafiğe kapalı olacak.

Söz konusu tarihler arasında bu güzergahı kullanacak sürücülerin bölgedeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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