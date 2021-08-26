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Lefkoşa'daki feci kazada Minik Karel'i kaybettik

26 Ağustos 2021 Perşembe 19:30
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Lefkoşa'daki feci kazada Minik Karel'i kaybettik

Lefkoşa'da meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan 5 yaşındaki Karel Demirkaya ağır yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Lefkoşa'da meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan 5 yaşındaki Karel Demirkaya ağır yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı şu açıklamayı yaptı:

Ölümle Neticelenen Trafik Kazası
26.08.2021 tarihinde saat 17.20 sıralarında Lefkoşa'da yeni kuzey çevre yolu üzerinde Gözde Demirkaya TAŞKENTLİ(K-34) yönetimindeki  NN 093 plakalı araç ile Taşkent istikametinden güney istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada UKÜ çemberine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarpıp takla atarak tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu  araçta yolcu olarak bulunan Karel TAŞKENTLİ(E-5)  kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde aldığı yaralara dayanamayarak yaşamını yitirmiştir. Araç sürücüsünün tedavisi halen sürüyor.Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 26.08.2021 19:35
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