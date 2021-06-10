Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Q.A.S mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hikmet Selçuklu, olguları aktardı.

Polis, 05.06.2021 tarihinde saat 03.20 raddelerinde Lefkoşa'da Bolu Yolu sokak üzerinde yönetimindeki SR 911 plakalı salon araç ile ihtiyatsızca acele ile ve halka tehlike teşkil eder şekilde ve aşırı bir süratle Güney istikametine doğru seyreden Lefkoşa'da sakin zanlının seyrettiği yolun sağında bulunan Sulhi Garan sokak yol kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından yoldan çıkıp önce bordür taşlarına çarptıktan sonra ilerlemeye devam edip kaldırım üzerinde bulunan numarasız elektrik direğinin önce çelik gergi teline daha sonra da numarasız elektrik direğine çarpıp direğin parçalara ayrılmasına neden olduğunu belirtti. Polis, parçalanan numarasız ahşap elektrik direği etrafa savrulduğu sırada Lefkoşa'da sakin Zühal Kabaalı'ye ait 29B nolu Arbek Soğutma isimli işyerinin duvarı üzerinde dört metre yüksekte duvar üzerine sabitlenmiş olan projektör aydınlatma lambasına, yine 29B nolu işyerinin dört metre yüksekte duvar üzerine sabitlenmiş olan açılıp kapanma özelliğine sahip dört metre uzunluğundaki iki adet aleminyum'dan imal edilmiş gölgeliğe çarparak perdelerin ve projektörün hasar görmesine neden olduğunu belirtti. Polis, yine duramayıp yoluna kontrolsüzce devam eden SR 911 plakalı salon aracın "Arbek Soğutma" isimli işyerine ait ve işyerinin önünde avlusu içerisinde bulunan 110*70 cm ebatlarındaki metalden imal edilmiş "Ayberk soğutma" yazılı reklam tabelasına çarptığını anlattı.

Polis memuru Selçuklu, kontrolsüzce yoluna devam eden SR 911 plakalı araın Lefkoşa'da sakin Şenel Karyal'ye ait 29A nolu Karyal Börek Evi isimli işyerine ait 100*65 cm ebatlarında metalden imal edilmiş "Karyal Börek Evi" yazılı reklam tabelasına ve 29A nolu işyerinin giriş kapısında bulunan iki basamaklı ahşap merdivene ayni anda çaptığını belirtti. Polis, çarpmanın etkisi ile savrulan reklam tabelası yine 29A nolu işyerinin aleminyum ve camdan imal edilmiş giriş kapısına çaparak kapının 80*190 cm ebatlarındaki camının kırılmasına neden olduğunu söyledi. Polis, bu çarpmadan sonra yine duramayıp kontrolsüzce ilerlemeye devam eden SR 911 plakalı salon araç sağ ön kısmı ile 29A nolu işyerinin 380*60 cm ebatlarındaki beton duvarına çarpıp duvarın yıkılmasına neden olduktan sonra yine kontrolsüzce ilerleyip sol ön kısmı ile başka bir ahşap numarasız elektrik direğine çarptığını belirtti. Polis, yine duramayıp kontrolsüzce ilerleyen SR 911 plakalı salon aracın Lefkoşa'da sakin Ahmet Harper'e ait 27 nolu apartmanın sınırlarını çevreleyen 800*120 cm ebatlarındaki beton duvarın 540 cm'lik kısmının yıkılmasına neden olduktan sonra yine duramayıp Ficus cinsi ağaca sol ön kısmı ile çarpıp ağacın kökünden kopmasına neden olduktan sonra yine duramadan kontrolsüzce ilerleyen SR 911 plakalı salon araç Lefkoşa'da sakin Sertaç Özinal tarafından ön kısmı Güney istikametine bakar şekilde 27 nolu apartmanın avlusu içerisinde park halinde bırakılan HC 547 plakalı kapalı kamyonet aracın sol arka kısmına sağ ön kısmı ile çarptığını anlattı. Polis, çarpmanın etkisi ile ileri doğru savrulan HC 547 plakalı kamyonet aracın önce ön kısmında bulunan ve 27 nolu apartmanı çevreleyen çevre duvarına daha sonra da çevre duvarının bitiminden sonra devam eden baklavalı tel örgülere ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis, bu çarpmada da duvarın 400 cm'lik kısmının yıkılmasına 300 cm'lik de baklavalı tel örgülerin hasar görmesine neden olduğunu belirtti. Polis, yine bu çarpmanın neticesinde beton duvar ve tel örgülerin üzerinde yatay olarak sabitlenmiş sekiz adet galvaniz metalden imal edilmiş su hatlarının her birinin beşer metrelik kısımlarının hasar görmelerine neden olduğunu anlattı. Polis, yine HC 547 plakalı kamyonete çarptıktan sonra duramayan SR 911 plakalı salon araç 27 nolu apt. avlusu içerisinde bulunan Ficus cinsi ağaca sol ön kısmı ile çarpıp ön kısmı Güney istikametine bakar şekilde durduğunu ancak iki adet ahşap elektrik direğinin kırılmasından dolayı gerilen havai elektrik telleri de bu direklerin güney kısmında bulunan üçüncü bir ahşap numarasız elektrik direğinin kırılmasına, bu direklerin kırılmaları sonucu da120 metrelik havai elektrik tellerinin yere düşmelerine neden olduğunu anlattı. Polis, ayrıca 29A nolu işyerinin içerisinde bulunan 500 TL'lik hamur işleri gıda çeşidi yiyeceklerin de giriş kapısı camının kırılması neticesinde savrulan cam kırıklarından dolayı satışı yapılamaz duruma geldiğini belirtti. Polis, kazadan sonra isim ve adresini vermeden kaza mahallini terk eden zanlının yürütülen tahkikat neticesinde saat 04.30'da tespit edilerek yapılan alkol testinde 50 mlg alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının kendi rızası ile LDH Acil Servisine götürülerek 20 cc kan örneği alındığını söyledi. Polis, yapılan tahkikat neticesinde zanlının öğrenci ehliyetiyle araç kullandığının tespit edildiğini ve tutuklanarak merkez karakolu hücresine yerleştirildiğini belirtti. Polis, işyerlerine toplam 85 bin TL, SR 911 plakalı araca ise 150000 TL tahmini hasar olduğunu söyledi. Polis, zanlının 85 bin TL hasara tazmin ettiğini, arabanın sahibi olan arkadaşının ise şikayetçi olmadığını söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, öğrenci statüsündeki zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 40 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Sağer ayrıca zanlının hasarları giderdiği parayla ilgili kara para soruşturması başlatılmasına emir verdi.