Lefkoşa'daki surlarda acil tadilat çalışmaları tamamlandı

Kültürel Miras Teknik Komitesi, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı adına yapılan ortak açıklamada; Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Girne Kapısı ile Zahra Burcu arasındaki kısmında ot temizliğinin; Zahra Burcu ile Kaytaz Burcu ve Cephane Burcu’nda çökme yaşanan yerlerin tadil çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi.

Çalışmaların tamamlanması vesilesiyle Çarşamba günü Ledra Palace ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki bölgede saat 11:30’da tören yapılacağı belirtildi.