GÜNDEM KIBRIS / SOSYAL MEDYA
Lefkoşa'dan Beyarmudu'na 369 günde giden mektup....
Dörtlü Hükümetin Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Anıl Kaya'nın görevdeyken gönderdigi mektup,yeni hükümet döneminde ancak ulaşabildi.
Durumu sosyal medya hesabından paylaşan Anıl Kaya şaşkınlığı şöyle ifade etti:
"18 Şubat 2019 ‘da Lefkoşa’dan Beyarmudu’na gönderdiğim mektup bugün gitmiş...
1 yıl 4 gün sonra"
Anladınızmı neden herkes memur olmak istiyor ?
DEVLETIMIZ GORSUN POSTALARIMIZ NASIL CALISTIGINI 1 YILDA KKTC ICINDE MEKTUP ULASTI MASSALLAH BE COK CALISIRLAR POSTALARIMIZ
Karpaz a yollasaydı daha yoldaydı
Fransadan Güney lefkosaya 26 saatte kargo gelir mektubu kediye versen 1 haftada yolu bulur giderdi postamız da her şeyimiz gibi hikaye
Kendi.hukumetleri iktidardayken olmus :)
Bir metup 369 gunde giderse 5 mektup kktc de kac gunde gider? Bilen var mi?