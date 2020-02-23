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Lefkoşa'dan Beyarmudu'na 369 günde giden mektup

Şaka değil gerçek. Ülkemizde gönderilen mektup 369 gün sonra ulaştı.

23 Şubat 2020 Pazar 10:51
Lefkoşa'dan Beyarmudu'na 369 günde giden mektup
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GÜNDEM KIBRIS / SOSYAL MEDYA

Lefkoşa'dan Beyarmudu'na 369 günde giden mektup....

Dörtlü Hükümetin Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Anıl Kaya'nın görevdeyken gönderdigi mektup,yeni hükümet döneminde ancak ulaşabildi.

Durumu sosyal medya hesabından paylaşan Anıl Kaya şaşkınlığı şöyle ifade etti:

"18 Şubat 2019 ‘da Lefkoşa’dan Beyarmudu’na gönderdiğim mektup bugün gitmiş...
1 yıl 4 gün sonra"

Anahtar Kelimeler:
MektupKıbrıs
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Ertaç 2020-02-23 11:50:00

Anladınızmı neden herkes memur olmak istiyor ?

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gorumuz 2020-02-23 11:07:40

DEVLETIMIZ GORSUN POSTALARIMIZ NASIL CALISTIGINI 1 YILDA KKTC ICINDE MEKTUP ULASTI MASSALLAH BE COK CALISIRLAR POSTALARIMIZ

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Sertaç 2020-02-23 11:51:26

Karpaz a yollasaydı daha yoldaydı

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deli ozi 2020-02-23 13:46:34

Fransadan Güney lefkosaya 26 saatte kargo gelir mektubu kediye versen 1 haftada yolu bulur giderdi postamız da her şeyimiz gibi hikaye

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Magosali 2020-02-23 12:14:24

Kendi.hukumetleri iktidardayken olmus :)

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Mehmet Cinar 2020-02-23 12:22:23

Bir metup 369 gunde giderse 5 mektup kktc de kac gunde gider? Bilen var mi?

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