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Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde birçok bölüm hizmet vermeye başladı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde poliklinik hizmetleri ve birçok bölüm hizmet verecek.

02 Mart 2020 Pazartesi 09:43
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Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde birçok bölüm hizmet vermeye başladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün poliklinik hizmetleri, röntgen, laboratuvar, ayaktan tanı, göğüs hastalıkları, enfeksiyon servisi, diyaliz, onkoloji, nükleer tıp bölümleri ile Thalasseamia ve Diyabet Merkezlerinin hizmet vereceğini açıkladı.

Yarın, 28 Şubat Cuma günü meydana gelen yangında yanan kardiyovasküler cerrahi ve anjiyo merkezi yoğun bakım bölümleri dışındaki tüm bölümlerin açılacağını belirten Pilli, Çarşamba günü ise kardiyovasküler cerrahi ve anjiyo merkezi hariç ameliyathanelerin hizmete gireceğini söyledi.

Bugün acil hastaların Yakın Doğu Üniversitesi ve Kolan Hastahaneleri’ne başvurmaya devam edebileceğini ifade eden Pilli, “halkımızın gönlü rahat olsun”  dedi ve en kısa sürede hastanenin çok daha iyi hizmet vermesi için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

“BÖLGELERDEKİ HASTAHANELER DOKTOR VE SAĞLIK PERSONELİ AÇISINDAN GÜÇLENDİRİLDi”

Cengiz Topel Hastanesi, Mağusa Devlet Hastanesi ve Girne Akçiçek Hastaneleri’nin doktor ve sağlık personeli açısından  güçlendirildiği bilgisini de veren Bakan Pilli, hastaların bu hastanelere başvurabileceğini  söyledi.

Yangın sonrasında Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nden diğer hastanelere sevk edilen hastalarının 6’sının Girne Akçiçek Hastahanesi’nde ve  16’sının da Mağusa Devlet Hastahanesi’nde kontrol altında olduğunu belirten Pilli, bu hastaların genel durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Kolan Hastahanesi’nde 2 kişinin yoğun bakımda, 10 kişinin de diğer servislerde müşahede altında olduğunu dile getiren Bakan Pilli, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde 16; diğer servislerde ise 32 kişinin tedavi gördüğünü anlattı.

Pilli, Girne Suat Günsel Hastanesi’nde ise 3 kişinin kontrol altında tutulduğunu kaydetti.

BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLIYOR

Hastanenin eski haline döndürülebilmesi için gerek yurt içi gerekse yurt dışından kendilerine yardım etmeye hazırlanan birçok kurum kuruluş ve vatandaş olduğunu gördüklerini söyleyen Pilli, yardım etmek isteyen vatandaşlar için bugün bir bağış kampanyası başlatacaklarını söyledi.

Bunun için 2 ayrı banka hesabı açılacağını belirten Pilli, Telsim ve Turkcell ile de anlaşma yaparak SMS karşılığı bağış almak için girişimlerinin başladığını dile getirdi.

EVKAF'TAN 1 MİLYON TL BAĞIŞ

Öte yandan bugün saat 09.30'da Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne 1 milyon TL bağışlayarak aynı zamanda bir yardım kampanyası başlatacak. Konuyla ilgili Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi önünde basın açıklaması yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet HastanesiHastaneYangın
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