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Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde başarılı bir operasyon daha...

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde uzman doktorlar başarılı bir operasyona daha imza attı. Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, hekimlere duyduğu güven ve verdiği önemde ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gördüğünü söyledi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:02
Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde başarılı bir operasyon daha...

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde, ayak bileklerinde şiddetli ağrı şikayetiyle başvuran Alpay Kortaş isimli hasta, daha önce yine bel ve bacak ağrıları nedeniyle 3 kez bel ameliyatı geçirmiş ancak geçirmiş olduğu tüm ameliyatlardan, fizik tedavi rehabilitasyon süreçlerinden ve kuvvetli ilaçlardan fayda görememişti. Hasta detaylı ve uzun süren takipten ve çeşitli testlerden geçirilmiş ve kendisine daha önce yine Lefkoşa Nalbantoğlu Hastanesi’nde KKTC’de ilk kez Op. Dr. Çağın Ozankaya tarafından gerçekleştirilen ‘ağrı pili’ cerrahisi, ikinci kez olmak üzere 26/07/2019’da yine Op. Dr. Çağın Ozankaya ve ekibi tarafından başarıyla yapıldı.

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