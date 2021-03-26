Lefkoşa Çevre Yolu yapım çalışmaları kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi mevkiindeki alt-üst geçit bölgesinde yapılacak çalışmalar nedeni ile 27 Mart 2021 Cumartesi, sabah saat 05:00’den başlayarak 28 Mart 2021 Pazar, akşam saat 23:59’a kadar Lefkoşa-Dikmen anayolunun Yakındoğu Üniversitesi – Dikmen arası kesimi trafiğe kapalı olacak.

Yolun trafiğe kapalı olduğu süre içerisinde; ulaşım, Lefkoşa-Girne anayolu Boğazköy veya Haspolat-Taşkent anayolu üzerinden sağlanacak.

Bu güzergâhları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.