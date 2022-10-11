Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde skandal !

PELİN YÜKSELAY

Gündem Kıbrıs'ın iki hafta önce ön sayfasına taşıdığı haberde Acil Servis'te yaşanan skandal, kayıt bölümünde görev yapan memurun, mola saatlerinde görevini dışarıdan kendisine ziyarete gelen arkadaşına devretmesi ve onun da kendisini 'yeni işe başladım' diye tanıtmasıyla başlamıştı.

Söz konusu kadın, bir çok gece, Acil Servis'te kendisini görevli memur olarak tanıttı. Olayın hastane yönetiminin bilgisine gelmesinin ardından hemen soruşturma başlatıldı.

Birtan: Hastanede bulunduğu günlerde suça karışmadı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi başhekim yardımcısı Hasan Birtan, söz konusu kadının herhangi dolandırıcılık işlemi gerçekleştirmediğini, davranış harici herhangi bir suça karışmadığını belirtti.

Birtan, Acil Servis'te kadının kendisini bu şekilde tanıtmasına mahal veren çalışanlasrın da ihmalkarlıklarıyla ilgili ise cezai işlem başlatıldığını açıkladı.