Künye
Kıbrıs 21
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Tartıştığı Kızın Yüzünde Bardak Kırdı
Tartıştığı Kızın Yüzünde Bardak Kırdı
Arabayı bilerek duvara vurdu!
Arabayı bilerek duvara vurdu!
Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edildi
Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken...
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
banner107

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde skandal !

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi başhekim yardımcısı Hasan Birtan, hastanede yaşandığı iddia edilen dolandırıcılık skandalıyla ilgili konuştu. 

11 Ekim 2022 Salı 12:15
255 Okunma
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde skandal !



PELİN YÜKSELAY

Gündem Kıbrıs'ın iki hafta önce ön sayfasına taşıdığı haberde  Acil Servis'te yaşanan skandal, kayıt bölümünde görev yapan memurun, mola saatlerinde görevini dışarıdan kendisine ziyarete gelen arkadaşına devretmesi ve onun da kendisini 'yeni işe başladım' diye tanıtmasıyla başlamıştı. 

Söz konusu kadın, bir çok gece, Acil Servis'te kendisini görevli memur olarak tanıttı. Olayın hastane yönetiminin bilgisine gelmesinin ardından hemen soruşturma başlatıldı. 
Birtan: Hastanede bulunduğu günlerde suça karışmadı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi başhekim yardımcısı Hasan Birtan, söz konusu kadının herhangi dolandırıcılık işlemi gerçekleştirmediğini, davranış harici herhangi bir suça karışmadığını belirtti. 
Birtan, Acil Servis'te kadının kendisini bu şekilde tanıtmasına mahal veren çalışanlasrın da ihmalkarlıklarıyla ilgili ise cezai işlem başlatıldığını açıkladı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ul Hassan’le ilgili karar açıklandı...
Ul Hassan’le ilgili karar açıklandı...
Uyuşturucuyu aranan bir şahıstan almış...
Uyuşturucuyu aranan bir şahıstan almış...
Yüzde 100'ü ödeniyor...
Yüzde 100'ü ödeniyor...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim