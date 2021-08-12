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Lefkoşa Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde tehlikeli sürüş!

12 Ağustos 2021 Perşembe 22:39
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Lefkoşa Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde tehlikeli sürüş!

Lefkoşa Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde önceki gün akşam saatleri içerisinde üzeri açık coupe araçla seyrüseferi tehlikeye atacak şekilde aracın koltukları yerine dışında oturan yabancı uyruklu kişiler hakkında Lefkoşa Trafik Ekipleri tarafından yapılmış yoğun uğraşlar neticesinde araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak olarak bulunan kişiler bulundukları yerde kısa sürede tespit edilerek sürücü hakkında emniyet kemersiz, seyrüsefer belgesi eksik araç kullanma ve araçta bulanan diğer yolculara araç koltukları yerine aracın dış tarafına oturmalarına müsaade ettiği gerekçesiyle ceza yazılırken araçta yolcu olarak bulunan kişilere de ayrı cezai işlem uygulandı.

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