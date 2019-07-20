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Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda Tören Düzenlendi

20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:56
Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda Tören Düzenlendi

Barış Harekatı’nın 45. yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar,  İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TSK Temsilcisi Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun,39. Tümen Komutan Tuğgeneral Coşkun Kaya, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar milletvekilleri, Türkiye ve diğer ülkelerden gelen konuklar, askeri ve sivil yetkililerle, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı’yla başlayan tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tören birliklerini denetlemesi ve halkın bayramının kutlamasıyla devam etti.

Akıncı ile Oktay’ın mesaj teatisinin ardından Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirtilen bayraklar Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunuldu.

Tören, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuşmalarıyla devam etti.

Törende KKTC Hava Sporları Federasyonu uçuş ekipleri gösteri yaptı. Resmi geçitin ardından,askeri helikopterler ve arkasından Türk Yıldızları’na ait 2 uçak tören alanının üzerinde gösteri geçişi yaptı.

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