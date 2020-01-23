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Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu'nda kaza: 2 yaralı

Trafik kazasında iki kişi yaralandı.

23 Ocak 2020 Perşembe 17:42
Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu'nda kaza: 2 yaralı

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, bugün saat 16:00 sıralarında,   Abdullah Seyit (E-28), yönetimindeki 33 DLF 93 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu - İnönü kavşağı yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refuje düşüp karşı seride geçerek takla attı.  Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Abdullah Seyit ve araçta yolcu olarak bulunan Yakup Senir (E-29) ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Son Güncelleme: 23.01.2020 17:48
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberKazaANAYOLU
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33 DLF 2020-01-23 18:00:27

33 DLF otuz üç De-Li-Fellah aq belanızı versin artık

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