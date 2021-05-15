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Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu'ndaki kaza korkuttu!

15 Mayıs 2021 Cumartesi 15:04
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Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu'ndaki kaza korkuttu!

Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu üzerinde, bugün saat 12:45’te, Murat Gün (E-48), yönetimindeki 06 FZ 9094 plakalı kamyon araç ile çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Yusuf Çocuk Ltd. isimli iş yeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçmesi sonucu o esnada yolun sağ şeridi içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Zehra Bilgen (K-38) yönetimindeki SD 477 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu SD 477 plakalı araç sürücüsü Zehra Bilgen tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

KAYNAK: AJANS CYPRUS

Anahtar Kelimeler:
Gazimağusada Kaza
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