 Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu üzerinde kaza

Bugün saat 16:30 sıralarında, Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu üzerinde, İbrahim M. Abdo MOHAMMED (E-22), yönetimindeki EU 539 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüj üzerinden karşı şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten Lefkoşa istikametine doğru seyreden Aytekin TÜVÜR (E-24) yönetimindeki PP 223 plakalı araç ile carpışmışlardır. Çarpmaya müteakip EU 539 plakalı araç yoluna devam ederek yoldan çıkıp İnönü köpek pistini çevreleyen tellere çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan EU 539 plakalı araç sürücüsü İbrahim M. Abdo Muhammed kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.