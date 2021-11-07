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Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda kaza!

07 Kasım 2021 Pazar 14:02
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Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda kaza!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 12.30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzeri Erülkü Süpermarket önlerinde, Emrah Taşkın (E-21), yönetimindeki FK 571 plakalı araç ile çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce sağ şeride geçmeye çalıştığı sırada, o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Osman Sevrim yönetimindeki FC 465 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yolun solundan çıkan FK 571 plakalı araç Erülkü Süpermarket’in korkuluklarına çarpıp yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki dere yatağına düşmüştür.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Son Güncelleme: 07.11.2021 15:32
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