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Lefkoşa Gazimağusa Anayolunda kaza, 2 yaralı

Lefkoşa Gazimağusa Anayolu Tantura kavşağında dün akşamüzeri meydana gelen kazada anne kız yaralandı. 

23 Şubat 2022 Çarşamba 09:22
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Lefkoşa Gazimağusa Anayolunda kaza, 2 yaralı
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Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre kaza şöyle oldu:

22.02.2022 tarihinde saat 16:15 raddelerinde Lefkoşa Gazimağusa Anayolu Tantura kavşağında doğu istikametinde seyreden Akdoğan’da sakin Pembe ERTUĞ (K-43) yönetimindeki ZPS 389 plakalı salon araç ile Tantura kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş istikametine göre yolun solunda bulunan trafik adasına aracının ön kısmı ile çarparak bir takla atıp trafik adası üzerinde önü kuzey istikametine bakar şekilde tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonrası yaralanan araç sürücüsü Pembe ERTUĞ Gazimağusa devlet hastanesi acil servisine kaldırılarak yapılan ilk muayenesine müteakip belinde kırık olduğu tespit edilmesi üzerine ortopedi servisinde müşahade altına alınmıştır. Yine aynı araçta yolcu olarak bulunan  Ayten ERTUĞ (K-14) Acil Servisine kaldırılarak müşahade altına alınmıştır.   Soruşturma devam eder.

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