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Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de meclis üyesi adayı gösterecek

YKP Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de belediye meclis üyesi adayı belirlemek için ileri çalışma yapacağı bildirildi.

30 Mart 2018 Cuma 15:12
Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de meclis üyesi adayı gösterecek

Yeni Kıbrıs Partisi’nin (YKP) Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de belediye meclis üyesi adayı belirlemek için ileri çalışma yapacağı bildirildi.

Partinin diğer bölgelerdeki tavrınınsa henüz netleşmediği kaydedildi.

YKP’den yapılan açıklamada, parti sekretaryasının ve ilçe örgütlerinin tüm seçenekleri değerlendirmek üzere yerel seçimlerle ilgili çalışma yapacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi.

“YKP, yerel seçimlere yönelik, her türlü samimi, siyasal farklılıklara tolerans gösterebilen, eşitlikçi iş ve güç birliklerini değerlendirmeye devam etmektedir. Tüm yerleşim birimlerinin çağdaş, demokratik ve saygın bir yönetimi hak ettiğine inanan YKP, bu nedenle mücadelesini sürdürecektir. Tüm yerleşim birimlerinde kent hakkı ve toplumsal muhalefetin örgütlenmesi için mücadele etmeye kararlıyız. Tüm ilericileri demokratları ortak mücadeleye davet ediyoruz.”

Açıklamada, YKP’nin yerel yönetimlerle ilgili manifestosunu da içeren hedefler aktarıldı.

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