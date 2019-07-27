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Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimi

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:21
Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimi

Polis, KKTC’de izinsiz ikamet eden 5 kişiyi tutuklarken, kumarhaneye girmesi bulunması yasak olan 35 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam ve bu sabahın ilk saatlerinde Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele Polis müdürlüklerinin sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan 35 kişi belirlendi. Bu kişilerin 18’i Lefkoşa’da, 17’si de Gazimağusa’da tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem yapıldı.

Öte yandan suçla operasyonel mücadele kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet eden 5 kişi tutuklandı. Bu kişilerin 3’ü Lefkoşa’da, biri Girne’de, biri de Güzelyurt’ta tespit edildi.

234 SÜRÜCÜYE CEZA…6 ARACA TRAFİKTEN MEN
Trafik ekipleri Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’de bin 50 aracı kontrol etti. Trafikte suç işlediği tespit edilen 234 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Çeşitli suçlardan dolayı 6 araç trafikten men edildi.

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Anahtar Kelimeler:
PolisDenetimAsayişTrafikHaberGündemKıbrıs
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