Lefkoşa geceleri polise emanet

Ahmet İkidereli



Başkent Lefkoşa’da dün 23:00 - 05:00 saatleri arasında asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve pansiyonlarda yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.



Kumarhaneye girmesi yasak 13 kişiye yasal işlem

Bu arada, Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.



13 araç trafikten men edildi

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 648 araç kontrol edilmiş olup, suç işlediği tespit edilen toplam 186 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 13 araç trafikten men edilmiştir.



1 kişi tutuklandı

Bir araç sürücüsünün tasarrufunda ise hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık bir gram ağırlığında madde bulunarak söz konusu şahıs tutuklanmıştır.



Operasyonu Malek ve Derindağ yönetti

Trafik operasyonuna Tarfik Devriyeler Amiri Kutlay Malek ve Trafik Şube Amiri Şevket Derindağ da katılarak ekiplerin başında yer aldı.