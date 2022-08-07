Lefkoşa-Girne Anayolu'nda feci kaza!

07.08.2022 tarihinde, saat 10:40 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 4-5’inci kilometreleri arasında, Ömer DURAL (E-64) yönetimindeki TPP 266 plakalı araç ile sol şerit içerisinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyredip sağ şeritten sol şeride geçiş yapan Sırrı ŞAHİN(E-72) yönetimindeki RP 213 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan TPP 266 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Semih İLKBAY(E-31), İsmail MOLA(E-30), Harun KÜÇÜKBERBER(E-43) ve Hasibe KÜÇÜKBERBER(K-32)’in, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.