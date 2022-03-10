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Lefkoşa-Girne Anayolu'nda kaza

Bir kişi Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde  acil serviste müşahede altına alındı.

10 Mart 2022 Perşembe 21:19
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Lefkoşa-Girne Anayolu'nda kaza
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 10.03.2022 tarihinde saat 17.20 raddelerinde Lefkoşa-Girne anayolunun 12-13 kilometreleri arasında  çift şeritlii yolda sağ şerit içerisinde Girne istikametine doğru seyreden Girne'de sakın Hasan TANERİ (E-35) yönetimindeki DH 876 plakalı Renault 19 marka salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikaktsizliği sonucu o esnada önündeki araçların yavaşlaması sonucu yavaşlamak zorunda kalan Yeşiltepe’de sakin  DİDEM (K-42) yönetimindeki MD 907 plakalı Mercedes marka salon aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu DH 876 plakalı araç sürücüsü yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde  acil serviste müşahede altına alındı. DH 876 plakalı araca 5000TL , MD 907 plakalı araca ise I0.000 TL  tahmini hasar oldu: Tahkikat devam etmektedir.

Son Güncelleme: 10.03.2022 22:29
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